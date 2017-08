"Hij gaf me de kriebels", zegt Clinton over debat met "creep" Donald Trump

TT

video Voormalig presidentskandidate Hillary Clinton noemt huidig president Donald Trump in haar nog te verschijnen memoires een "creep" die in haar nek stond te hijgen tijdens een debat in oktober vorig jaar. "Het was ongeloofelijk ongemakkelijk. Hij gaf me de kriebels", zegt de Democrate over het moment waarop Trump haar "persoonlijke ruimte" binnendrong.

© afp. Clintons memoires, een reeks persoonlijke herinneringen uit de presidentscampagne van vorig jaar, verschijnen over enkele weken. Vandaag waren er al enkele fragmenten, ingelezen door Clinton zelf, te horen in de ochtendshow 'Morning Joe' op MSNBC.



Daarin vertelt Trumps voormalige tegenstander hoe ze zich bijzonder ongemakkelijk voelde tijdens het tweede presidentiële debat tussen de twee op 9 oktober vorig jaar. Het debat kwam er twee dagen nadat Trumps befaamde 'grab them by the pussy'-uitspraak publiek werd gemaakt. Tijdens het debat was te zien hoe Trump ongemakkelijk dicht in de buurt van Clinton kwam staan toen ze vragen kreeg uit het publiek.



"Dit is niet ok, dacht ik", zo herinnert Clinton zich. "Het was het tweede debat, en Donald Trump stond daar als een schaduw achter me. Twee dagen ervoor had de hele wereld te horen gekregen hoe hij pochte over het betasten van vrouwen. En nu stonden we daar op een klein podium, en waar ik ook ging, hij bleef me volgen, bleef me aankijken en gezichten trekken. Het was zo ongelooflijk ongemakkelijk. Hij stond letterlijk te hijgen in mijn nek. Hij gaf me de kriebels." Lees ook "Trump is dement": commentator CNN ziet geen andere verklaring voor "walgelijk" gedrag president

