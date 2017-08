Trump dreigt met "stilleggen regering" om zijn Mexicaanse muur te bouwen

© epa.

video Donald Trump blijft bij zijn muur langs de Mexicaanse grens zweren. Tijdens zijn felbekritiseerde speech van 80 minuten in Phoenix, Arizona gaf hij, onder anderen, de Democraten een veeg uit de pan. Hij beschuldigde hen van tegenwerking en van het spelen met de veiligheid van de Amerikanen. Trump verklaarde zich bereid zelfs de federale overheid stil te leggen om de nodige fondsen voor de muur vrij te maken.

De Republikeinse president beweert dat de Democraten de "veiligheid van alle Amerikanen in gevaar brengen" door zich te kanten tegen Trumps Mexicaanse muur. Volgens Trump is ook de grenspolitie ervan overtuigd dat de muur "essentieel" is om de illegale immigratie in te perken. "Geloof mij, al moeten we de overheid stilleggen, we zullen die muur bouwen", zei Trump. De laatste keer dat er een 'government shutdown' in de VS plaatsvond was in 2013, toen de Republikeinen Obamacare wilden dwarsbomen.



Trump viseerde tijdens zijn 'Make America Great Again'-speech in Phoenix niet alleen zijn politieke tegenstanders, ook de media kregen er weer van langs. Hij verweet hen "een platform" te bieden voor extreemrechts. Hij doelde op de nasleep van het gewelddadige protest in Charlottesville in de staat Virginia, waarbij een extreemrechtse militant een jonge vrouw doodreed. Hij haalde zijn "perfecte" woorden meteen na de rellen aan, waarvan hij beweerde dat de pers ze had verdraaid. "Waarlijk oneerlijke journalisten en de fake media" beschuldigde hij ervan "onze geschiedenis en ons erfgoed af te nemen" omdat ze, volgens hem, "niet houden van ons land". Zijn controversiële uitspraken waarbij hij ook de "andere kanten" - versta: de linkerzijde - de schuld gaf voor het buitensporige geweld in Charlottesville verzweeg hij netjes.



Verder liet Trump nog uitschijnen het Nafta-handelsakkoord tussen de VS, Mexico en Canada te zullen opblazen.



Over Noord-Korea bleef de Amerikaanse president dan weer relatief mild. Verwijzend naar dictator Kim Jong-un zei hij: "Ik respecteer het feit dat hij ons begint te respecteren. En misschien - waarschijnlijk niet, maar misschien - kan daar iets goeds uitkomen."



Tot slot hintte hij op zijn presidentiële gratie voor de omstreden voormalige sheriff van Maricopa County in Arizona, Joe Arpaio. Die was berucht voor zijn harde aanpak van illegale migranten. "Hij hoeft niets te vrezen", zei Trump over de 85-jarige Trumpaanhanger die in juli schuldig bevonden werd aan het belemmeren van de rechtsgang. Arpaio negeerde het verbod van de rechter om nog langer Spaanssprekende migranten zomaar op te pakken zonder dat ze verdacht worden van een misdaad. Hij riskeert daarvoor tot zes maanden cel.