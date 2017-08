Trump verdedigt 'gemeenste sheriff' die celstraf riskeert voor viseren latino's: "Er zal jou niets overkomen"

Koen Van De Sype

Op een rally in Phoenix heeft de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond gesuggereerd dat hij gratie zal verlenen aan Joe Arpaio (85), de zelfverklaarde 'gemeenste sheriff' van de Verenigde Staten. Er hangt de voormalige sheriff uit Maricopa County in de staat Arizona een celstraf van zes maanden en een boete boven het hoofd omdat hij een verbod van de rechter naast zich neerlegde om nog langer latino's te viseren bij patrouilles, in een poging om illegale immigratie tegen te gaan.

Arpaio - een Trumpaanhanger - werd vorige maand schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang omdat hij een beslissing van de rechter naast zich neerlegde in een zaak van raciale profilering. "Discriminatie tegenover latino's", zoals de American Civil Liberties Union het noemt. "Als Trump hem gratie verleent, toont hij dat hij racisme officieel steunt."



Straf

Het departement van Arpaio moest van de rechter stoppen met het willekeurig tegenhouden van wagens met latino's erin, alleen maar om te checken of ze niet illegaal in het land waren. Arpaio bekende later dat hij het bevel negeerde, maar dat het onduidelijk was en dat hij het niet opzettelijk deed. Op 5 oktober zal hij zijn straf kennen. Maar daar hoeft hij zich volgens Trump geen zorgen om te maken. De president noemde hem vorige week in een interview met Fox News nog "een echte patriot". "Ik vind het vreselijk om te zien wat er nu met hem gebeurt", klonk het.



Roze ondergoed

Arpaio werd bekend door zijn harde houding tegenover gevangenen. Zo bracht hij hen onder meer onder in tentenkampen, waar ze werden blootgesteld aan een verzengende hitte van bijna 40 graden tijdens de zomer, en liet hij hen roze ondergoed dragen. Illegale immigranten hadden het al helemaal verkorven. Tijdens zijn ambtsperiode pakte hij hen op met sleepnetten in omstreden razzia's.



In november verloor hij zijn sjerp van sheriff na meer dan twee decennia aan zijn Democratische tegenstander.