Trump tijdens campagnebijeenkomst: "Mijn reactie op Charlottesville was perfect"

Door: redactie

23/08/17 - 06u05 Bron: Belga

© afp.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuwe campagnebijeenkomst, deze keer in de grensstaat Arizona, te baat genomen om nog eens van leer te trekken tegen de media. Die zouden er niet in geslaagd zijn nauwkeurig te berichten over zijn uitlatingen over de neonazibijeenkomst in Charlottesville en het dodelijke slachtoffer dat daar viel.

"Het is tijd om de achterbakse mediamisleiding te tonen", zei Trump. Daarnaast wil hij ook de rol van de media onderzoeken in het aanstoken van geweld. "De enige mensen die deze haatgroepen een platform geven zijn de media zelf en het fake news", aldus Trump, die een aanzienlijk deel van zijn toespraak wijdde aan hoe slecht de Amerikaanse president begrepen wordt. "Ze schrijven gewoon niet over de feiten, net zoals ze niet willen schrijven dat ik me krachtig uitsprak tegen neonazi's en de KKK."



Hij noemde zijn reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville "perfect". In zijn reacties had hij onder meer gezegd dat "beide zijden schuld treffen" voor het geweld.



Eerder in zijn toespraak had hij zijn aanhangers nog omschreven als een "beweging van liefde", om verderop te melden dat journalisten "niet houden van ons land".



Voor zijn toespraak had hij met de plaatselijke ordediensten de grensstreek bezocht. Zijn speech zou dan ook vooral gaan over migratie, maar dat thema kwam bijna niet aan bod. Over de in zijn campagne aangekondigde muur zei hij dat die er komt, zelfs als hij de regering ervoor moet platleggen.



In de zaal in Phoenix waren enkele duizenden mensen naar Trump komen luisteren, maar op tv-beelden was te zien dat de zaal nauwelijks voor de helft gevuld was. Buiten hadden zijn ook een paar duizend mensen verzameld om tegen Trump te betogen.



Op Twitter melden commentatoren dat ze met verstomming gekeken hebben naar een president "die de kluts kwijt is".