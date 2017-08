Taliban: "Afghanistan zal een kerkhof worden voor de VS"

SPS

22/08/17 - 09u11 Bron: Belga

Trump sprak in Fort Myer (Virginia) over zijn plannen in Afghanistan en de rest van de regio. © epa.

De taliban-rebellen zijn niet opgezet met het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepenmacht voorlopig in Afghanistan te houden. Het land "zal een nieuw kerkhof worden voor de VS" als de Amerikanen zich niet binnenkort terugtrekken, klinkt het in een communiqué.

Taliban-woordvoerder Zabiullah Mujahid noemde de plannen van Trump ook nog "verouderd en vaag". "Er zit niets nieuws in zijn discours en hij was absoluut niet duidelijk", klonk het.



De Amerikaanse president kondigde gisteren tijdens een speech in Fort Myer in Virginia aan dat hij het "Amerikaanse engagement in Afghanistan wil versterken". Of en hoeveel extra troepen er komen, wilde Trump niet kwijt, omdat hij de Amerikaanse plannen niet wil vrijgeven aan mogelijke vijanden. Fox News meldde wel dat er 4.000 extra soldaten naar Afghanistan zouden worden gestuurd. Op dit moment zijn er nog 8.400 Amerikaanse militairen in het land.



Tijdens zijn toespraak zei Trump dat zijn eerste instinct was om zijn leger uit Afghanistan terug te trekken, maar dat hij toch had beslist om te blijven en te "vechten om te winnen", en de fouten van Irak te vermijden. Hij wil daarvoor "de omstandigheden op het terrein afwachten" en stelt geen deadlines in het vizier. "Amerika zal samenwerken met de Afghaanse regering, zo lang als we toewijding en vooruitgang zien", klonk het nog.



In één adem waarschuwde de Amerikaanse opperbevelhebber ook Pakistan. De VS zullen niet langer tolereren dat dat land "een veilige haven" biedt voor extremisten. "We hebben Pakistan miljarden en miljarden dollars betaald, terwijl zij de terroristen waartegen we vechten onderdak bieden." Het land heeft "veel te verliezen" als het zich niet achter de VS schaart, meent Trump.