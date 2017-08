Toespraak Trump: VS blijven in Afghanistan

lva

Gisteren om 9 uur Amerikaanse tijd gaf de Amerikaanse president Trump een toespraak waarin hij zijn strategie voor de oorlog in Afghanistan aankondigde. Het was zijn eerste officiële toespraak op televisie in zes maanden tijd. Hoewel Trump voorheen herhaaldelijk verkondigde tegen de oorlog te zijn, heeft hij beslist de Amerikaanse troepen niet terug te trekken.

Trump liet zich vanaf de de militaire basis van Fort Myer in Arlington (Virginia) echter niet specifiek uit over het sturen van extra troepen. In plaats daarvan zei hij dat de Amerikaanse strategie in Afghanistan wordt aangepast: militaire acties zullen niet meer vooraf worden aangekondigd en militaire leiders te plekke krijgen meer ruimte om zelf beslissingen te nemen. "De vijanden van Amerika zullen nooit weten wat we van plan zijn", aldus Trump. "Met micro-managing in Washington D.C. winnen we geen gevechten."



Onduidelijk is dus, hoeveel extra Amerikaanse troepen er zullen worden gestuurd. John Nicholson, de Amerikaanse NAVO-bevelhebber in Afghanistan, zei in februari tegen het Amerikaanse Congres dat er meer manschappen nodig zijn om de militaire patstelling in Afghanstan te doorbreken. De regering en de Taliban hebben allebei ongeveer evenveel districten in handen. Aangenomen wordt dat hij 3.900 extra manschappen naar Afghanistan zal sturen. Die toestemming heeft hij in juni al gegeven, meldde persbureau AP toen. Op dit moment zijn er rond de 8.900 manschappen.

Trump haalde aan dat het Amerikaanse volk sceptisch staat tegenover een oorlog zonder overwinning. De strijd in Afghanistan is ondertussen 16 jaar bezig en het einde is voorlopig niet in zicht. Ook Trump zelf was tijdens zijn verkiezingscampagne tegenstander van de oorlog. Toen klonk het het 'America First'. Nu hij de situatie grondig heeft bestudeerd, is hij echter van mening veranderd. Soldaten tijdens de toespraak © epa.

Voorwaardelijke samenwerking met Afghaanse overheid De VS zullen samenwerken met de Afghaanse regering en het leger met als doel het uitbannen van terrorisme, maar de tijd van 'nation building' is voorbij; Amerika heeft geen interesse in aan andere landen voorschrijven hoe ze moeten regeren, aldus Trump. Hij spreekt zich uit voor een voorwaardelijke samenwerking: zolang er sprake is van toewijdig en vooruitgang, zal die worden voortgezet.

Pakistan en India Pakistan zal in de toekomst harder worden afgerekend op het herbergen van terroristen en terroristische organisaties, aldus Trump. De VS geeft grote hoeveelheden geld aan een land dat onderdak biedt aan de terroristen waar nu juist tegen gevochten wordt, en dat moet stoppen.



Afgezien van zijn belofte om zich niet langer stil te houden over de terroristische organisaties die zich volgens Trump in Pakistan ophouden met medeweten van de Pakistaanse regering, kwam uit zijn toespraak niet naar voren hoe hij dit probleem wil gaan oplossen.



Ook India kwam kort aan bod: van dit land verwacht Trump meer hulp als het aankomt op Afghanistan, zowel financieel als diplomatiek.