Trump schroeft verbod op plastic flesjes in nationale parken terug: "Bewijs dat milieu niet belangrijk is"

Verenigde Staten De Trump-regering draait een verbod op het verkopen van plastic flesjes in nationale parken terug. "Het beste bewijs dat de agenda van de bedrijfswereld het belangrijkste is, en dat mensen en milieu niet van tel zijn", klinkt het.

Zes jaar lang was het verboden om plastic flesjes te verkopen in Amerikaanse nationale parken zoals de Grand Canyon. Bedoeling was om zo iets te doen aan de vervuiling. "Deze wet was een win-winsituatie voor iedereen, behalve voor de flessenwaterindustrie, die enkel geïnteresseerd in het financiële plaatje", klinkt het bij de ngo Corporate Accountability International, die weerstand biedt tegen "misstanden van multinationals" op vlak van milieu, volksgezondheid en democratie.



Maar de regering-Trump schroeft de maatregel nu terug, waardoor het voor nationale parken niet meer mogelijk zal zijn om plastic flesjes te verbieden. "Het is aan onze bezoekers om te beslissen hoe ze zichzelf en hun gezinnen gehydrateerd houden tijdens een bezoek aan een nationaal park, zeker tijdens zomerse periodes", klinkt het in een persbericht van the National Parks Service.



De mededeling komt overeen met de argumenten die de flessenwaterindustrie en lobbyisten tegen het verbod gebruikten. Via lobbyorganisatie 'The International Bottled Water Association' voerden grote bedrijven als Nestlé, San Pelligrino en Perrier de druk op om het verbod te laten varen.



Zes jaar geleden waren er nochtans andere geluiden te horen bij the National Parks Service. Toen moedigde het nog de 417 federale parken aan om plastic flesjes te bannen om zo "een voorbeeld qua duurzaamheid" te stellen.



Plastic flesjes zouden voor ongeveer 20 à 30 procent van de vervuiling van het Grand Canyon-park zorgen.