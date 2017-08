Trumps hotels en resorts verdienen flink aan zijn politieke carrière

Door: redactie

Trumps politieke carrière heeft hem geen windeieren op privévlak gelegd, dat heeft een rapport van de Amerikaanse Federal Election Commission aan het licht gebracht. De Republikeinse partij geeft namelijk heel wat feestjes en events in de hotels en resorts van de Amerikaanse president, en daar worden torenhoge bedragen voor neergeteld.

Het Republican National Committee is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en promotie van de Republikeinse partij. Dat comité gaf vorige maand 122.000 dollar aan het Trump International Hotel in Washington voor een partijfeestje om fondsen te werven. Dit is één van de laatste voorbeelden van hoe de politieke carrière van president Trump een boost voor zijn privébedrijven betekent. Minstens 25 congrescampagnes, feestjes en bijeekomsten van de Republican Governors Association hebben dit jaar samen meer dan 473.000 dollar in het laatje gebracht voor hotels en golf resorts van Trump. Dat hebben analisten van de Washington Post op basis van het financiële dossier van de partij ontdekt. De bedrijven van Trump hebben in totaal 793.000 dollar ontvangen van het Republican National Committee en het campagnecomité. Volgens de Washington Post hebben deze Republikeinse uitgaven een boost aan zijn privébedrijven gegeven op een moment dat het niet goed ging met Trumps zaken.

Toplocaties

Vooral Trumps hotel in Washintgon doet het de laatste maanden goed. Het is dé plek waar Republikeinse groepen en kopstukken tegenwoordig verblijven. Dit hotel is één van de duurste in de politieke hoofdstad van de VS. In de eerste vier maanden van dit jaar heeft het bijna 2 miljoen dollar winst gemaakt.



Ook andere eigendommen van Trump zijn populaire eventlocaties bij de Republikeinen. In mei heeft de Republikeinse partijvleugel van Virginia 9.705 dollar uitgegeven aan logies en eten in Trumps golfclub in Virginia. Het Trump Doral Golf Course Miami lokt ook heel wat Republikeinen. Deze locatie was goed voor één van de grootste uitgaven door een politiek comité - in dit geval de Republican Governors Association - in een eigendom van Trump. Die associatie betaalde meer dan 408.000 dollar voor een event.