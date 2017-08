Trump laat feestelijkheden voor culturele iconen aan zich voorbijgaan

Margo Verhasselt

Nadat verschillende laureaten een boycot hadden aangekondigd, hebben de Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de feestelijkheden naar aanleiding van de Kennedy Center Honors. Dat moet de laureaten de kans bieden om hun onderscheiding "zonder politieke afleiding" te vieren, meldt het Witte Huis zaterdag.

De Kennedy Center Honors worden jaarlijks uitgereikt aan kunstenaars en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele erfgoed van de Verenigde Staten. Dit jaar worden in december rapper LL Cool J, zangeres Gloria Estefan, zanger Lionel Richie, choreografe Carmen de Lavallade en tv-producent Norman Lear in de bloemetjes gezet.



Het is de traditie dat de president en de first lady een receptie aanbieden in het Witte Huis en deelnemen aan het gala in het Kennedy Center. Maar de 95-jarige Lear, die naam maakte met progressieve televisieseries, en de 86-jarige De Lavallade, een van de eerste Afro-Amerikaanse dansers in de Metropolitan Opera, hebben laten verstaan dat ze uit protest tegen het beleid van Trump de receptie op het Witte Huis links laten liggen. Richie houdt zijn deelname in beraad, Estefan van haar kant zei dat ze de ontmoeting met Trump wil aanwenden om haar mening duidelijk te maken.



Maar dat zal dus op een andere keer moeten gebeuren. Zaterdag deelde het Witte Huis mee dat Trump en zijn echtgenote afhaken. "De president en de first lady hebben besloten om dit jaar niet deel te nemen aan de activiteiten, om de gelauwerden de kans te bieden om zonder politieke afleiding te vieren", aldus de mededeling, waarin Trump en zijn echtgenote hun gelukwensen overmaken aan de laureaten.