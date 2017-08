Bannon keert terug naar extreemrechtse nieuwssite Breitbart: "Presidentschap dat we wonnen is voorbij"

Door: redactie

Het botste vaak tussen Steve Bannon en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. © epa.

Steve Bannon is niet langer de politiek adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. De New York Times maakte gisteren het aftreden bekend. Volgens CNN werd Bannon gedwongen het Witte Huis te verlaten, maar was Bannon het wel eens met de beslissing. Hij keerde al terug naar de extreemrechtse nieuwssite Breitbart News en zat er al een redactievergadering voor.

Sara Sanders, persverantwoordelijke van het Witte Huis, heeft in een communiqué verklaard dat stafchef John Kelly en Steve Bannon samen beslist hebben dat vandaag zijn laatste dag in het Witte Huis zou zijn. "We zijn Steve dankbaar voor zijn bewezen diensten en wensen hem het beste."



Ondanks alles blijft Steve Bannon vechten voor de Amerikaanse president. Dat heeft hij gezegd in een eerste reactie nadat zijn vertrek uit het Witte Huis bekend is geraakt.



"Als er enige twijfel is, laat me duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek ten strijde voor Trump tegen zijn vijanden, in het Capitool, in de media en in de bedrijfswereld", aldus Bannon in een gesprek met het financiële persbureau Bloomberg.



In een ander interview met "The weekly Standard" zei hij wel dat "het presidentschap waar we voor gevochten hebben en gewonnen hebben voorbij is". "We hebben nog steeds een grote beweging, en we zullen iets maken van dit presidentschap. Maat dat presidentschap is voorbij. Het wordt iets anders. En er zullen allerlei soorten gevechten zijn, en er zullen goede en slechte dagen zijn, maar dat presidentschap is voorbij", wordt de voormalige strateeg van Trump geciteerd.



Intussen is duidelijk dat Bannon is teruggekeerd naar Breitbart News, de extreemrechts gezinde site. Hij zat er al een redactievergadering voor.



Machtstrijd

De relatie tussen Trump en de rechtse nationalist Bannon vertoont al sinds april van dit jaar scheuren. Volgens Amerikaanse media woedde er een machtsstrijd in het Witte Huis tussen Bannon en Trumps schoonzoon Jared Kushner. Die is zich de laatste maanden meer en meer gaan profileren als de nieuwe rechterhand van de president.



Trump zei in april over Bannon: "Ik mag Steve graag, maar ik moet jullie eraan herinneren dat hij pas zeer laat bij mijn campagne betrokken was. Ik ben mijn eigen strateeg, en ik ben niet van plan om mijn strategieën aan te passen." Vorige week deed de Amerikaanse president de geruchtenmolen op volle toeren draaien. Toen Trump gevraagd werd naar de toekomst van Bannon antwoordde hij: "We zullen zien."



Wie is Bannon?

De politicus komt uit de Breitbart-stal, een platform voor extreemrechts. Na de gebeurtenissen in Charlottesville vorig weekeinde bleek het moeilijke zaak voor Trump om het extreemrechtse geweld aldaar onvoorwaardelijk te veroordelen. De functie van "chef-strateeg" was speciaal voor hem in het leven geroepen. Al vanaf zijn aantreden werd zijn ontslag geëist door critici, die hem beschuldigden van zowel racisme als blank suprematisme en islamofobie. Een racist is hij niet, zei Trump eerder deze week nog over 'zijn vriend'. Bannons cv vermeldt een job bij de Navy en, zoals bij zovelen in het Witte Huis, een functie bij Goldman Sachs.