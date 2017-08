Omstreden Steve Bannon niet langer strateeg van Donald Trump

Door: redactie

18/08/17 - 19u04

Het botste vaak tussen Steve Bannon en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. © epa.

Steve Bannon is niet langer de politiek adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. De New York Times maakte vandaag het aftreden bekend. Het is nog onduidelijk of Bannon zelf is opgestapt of dat hij is ontslagen. Volgens de krant heeft Bannon al op 7 augustus zijn ontslag ingediend, maar Bannon zelf ontkende dit vandaag.