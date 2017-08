Geen enkele Republikein wil Trump verdedigen op Fox News

SPS

17/08/17 - 08u11 Bron: Belga

© ap.

De redactie van een nieuwsprogramma op de Amerikaanse zender Fox News is er niet in geslaagd om ook maar één Republikeinse politicus te vinden die president Donald Trump wilde verdedigen na zijn controversiële commentaren bij het geweld in Charlottesville. Dat heeft presentator Shepard Smith gezegd tijdens de uitzending van 'Shepard Smith Reporting'.