Leegloop adviesraad Trump zet zich voort: alweer twee leden minder

16/08/17 - 04u35 Bron: CNBC, Reuters

Richard Trumka © ap.

Het rijtje van adviseurs dat uit Trumps American Manufacturing Council stapt, wordt steeds langer. Dinsdag stapten met Richard Trumka, voorzitter van de vakbondsorganisatie AFL-CIO, en diens adjunct-stafchef Thea Lee opnieuw twee mensen op. Daarmee protesteren ze tegen de uitspraken van de president over het extreemrechtse geweld in Charlottesville.

AFL-CIO President Richard Trumka and I have resigned from the Manufacturing Council. https://t.co/eto66KAzTf — Thea Lee (@TheaLee1)

De beslissing van Trumka en Lee komt er na Trumps persconferentie van dinsdag waarbij hij niet alleen blanke nationalisten, maar ook tegenbetogers de schuld gaf van het geweld in Charlottesville.



"We kunnen niet in een adviesraad zetelen voor een president die racisme en terrorisme op eigen bodem tolereert," zegt Trumka in een verklaring in naam van zichzelf en Lee. "President Trumps uitspraken van vandaag weerleggen immers zijn geforceerde uitspraken van gisteren over de KKK en neonazi's." Hij voegt eraan toe dat ze "ontslag nemen in naam van de Amerikaanse werknemers, die de legitimiteit van al deze racistische organisaties afwijzen".



"Het is duidelijk dat president Trumps Manufacturing Council nooit een efficiënt middel was om echt een beleid te leveren dat vooruitgang brengt voor werkende gezinnen en zijn uitspraken van vandaag waren de laatste druppel," luidt het in de verklaring. "We sloten ons aan bij deze raad met de bedoeling om een stem te zijn voor de werknemers en met de echte hoop dat het zou resulteren in een positief economisch beleid, maar het is opnieuw een gebroken belofte op het palmares van de president. Van holle adviesraden tot een slecht beleid en het omhelzen van racisme, de handelingen van deze administratie zijn steevast ontoereikend voor de werknemers," klinkt het verder.



Maandag stapten ook de CEO's van Under Armour, Merck en Intel uit Trumps adviesraad.