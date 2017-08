Trump keert voor het eerst terug naar zijn 'Tower' maar dat verloopt niet vlekkeloos: "New York haat je"

Door: redactie

15/08/17 - 18u18 Bron: The Independent

Een duidelijkere boodschap kan niet. In New York zijn ze allerminst 'happy' met hun president. © photo news.

President Donald Trump is, voor het eerst sinds hij president werd, teruggekeerd naar de Trump Tower in New York. Een groep demonstranten 'verwelkomde' hem met slogans als "New York haat je" en "Schaam je", als reactie op zijn late veroordeling van het extreemrechtse geweld in Charlottesville.