Kredietbeoordelaar: "Economische beloftes Trump zijn te ambitieus"

Door: redactie

14/08/17 - 13u15 Bron: Belga

De economische ambities van president Donald Trump lagen iets te hoog. © Reporters / GSI Media.

Van de belofte van de Amerikaanse president Donald Trump om de economie aan te jagen, blijkt vooralsnog weinig terecht te komen. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) schrijft in een rapport dat de doelstellingen van Trump te ambitieus zijn.

De economische groei zal volgens het bureau rond de 2 procent blijven uitkomen en daarvoor is volgens S&P weinig hulp nodig van 'Uncle Sam'.



Trump zag onlangs een uitgekleed plan om delen van de Amerikaanse zorgverzekering Obamacare te ontmantelen, sneuvelen in de Senaat. Voor S&P reden om te twijfelen over het totaalpakket aan maatregelen die de president beloofde.



Zo zal volgens S&P slechts een klein deel van de beloofde 1 biljoen dollar voor de infrastructuur worden besteed. Het omvangrijke belastingplan van Trump zal niet meer zijn dan een belastingverlaging met 500 miljard dollar, maar zeker geen hervorming.



Qua economische groei zitten met name babyboomers in de weg doordat zij met pensioen gaan. Ook strengere immigratiewetten waar Trump voor staat kunnen de groei volgens S&P in de weg zitten.