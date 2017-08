De herverkiezingscampagne van Trump is officieel begonnen

SVG

Amerika Vandaag is officieel de herverkiezingscampagne van Donald Trump van start gegaan. Op de Amerikaanse televisie werd een reclamespotje gelanceerd van 30 seconden, waarin de Amerikaanse president wordt geprezen.

De uitzending kwam uitgerekend op een moment dat Trump weer eens een lading kritiek over zich heen heeft gekregen wegens zijn reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville. Zelf begon de president al meteen na zijn inauguratie over een tweede termijn in 2020.



Het filmpje is gemaakt in dezelfde stijl als een filmpje dat eerder dit jaar uitgebracht werd door America First Policies, een politieke organisatie die in het geheim onbeperkt geld kan inzamelen en spenderen. Van een direct samenwerkingsverband met Trumps campagneteam kan geen sprake zijn, want dat is bij wet verboden.



In de tv-advertentie van zondag wordt Trump opgehemeld voor de banen die hij heeft gecreëerd en voor de stijging van de beursnoteringen. Daarnaast worden ook de Democraten afgekraakt.