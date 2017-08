Trump belt met China over crisis met Noord-Korea

Door: redactie

12/08/17 - 08u18 Bron: ANP

Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping in april dit jaar. © ap.



De Amerikaanse president Trump heeft vandaag gebeld met zijn Chinese collega Xi Jinping over de crisis met Noord-Korea. Volgens een verklaring van het Witte Huis zijn de twee het erover eens dat "Noord-Korea moet stoppen met provocerend gedrag dat de situatie kan doen escaleren". Beide landen zullen zich blijven inzetten om het Koreaanse schiereiland van kernwapens te ontdoen, aldus het Witte Huis.

Volgens Chinese staatsmedia riep de Chinese president juist beide partijen op tot kalmte, zoals hij vaker heeft gedaan sinds de spanningen tussen de VS en Noord-Korea weer zijn opgelopen. "Alle partijen moeten afzien van woorden en daden die de spanningen op het Koreaanse schiereiland doen toenemen", zou Xi gezegd hebben.



China is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Het land stemde binnen de VN onlangs wel in met nieuwe sancties tegen Noord-Korea.