Trump haalt uit naar eigen Senaatsfractieleider: "Kun je dat nu geloven?"

Verenigde Staten De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar de Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat, nochtans een partijgenoot van hem. De president verweet Mitch McConnell in een serie tweets het maar niet voor elkaar te krijgen de zorgwet van voormalig president Barack Obama te ontmantelen.

"Kun je dat nu geloven, dat Mitch McConnenel die zeven jaar lang 'Repeal & Replace' (Obamacare terugtrekken en vervangen, TT) heeft staan roepen, het nu niet voor mekaar krijgt? Obamacare moet teruggetrokken en vervangen worden!", zo tweette een boze Trump vandaag.



Even later heette het dat "Mitch" terug "aan het werk moet". "Je kan het!", spoorde Trump de Senaatsfractieleider aan.



McConnell lijkt de toorn van de president te hebben gewekt door in een toespraak te zeggen dat Trump "buitensporige verwachtingen" koestert over hoe snel zijn partijgenoten in het Congres zaken voor elkaar kunnen krijgen. De fractievoorzitter wees erop dat Trump een nieuwkomer is in de politiek en nog niet goed begrijpt dat besluitvorming lang kan duren.



Trump reageerde geërgerd op die mededeling. "McConnell zei dat ik buitensporige verwachtingen heb, maar dat denk ik niet'', tweette hij hij. De president wees erop dat hij al jaren hoort dat de Republikeinen 'Obamacare' willen vervangen door een ander stelsel, maar daar nog altijd niet in geslaagd zijn.



Vanavond herhaalde Trump op de trappen van zijn golfresort op zijn vakantieverblijf in Bedminster, New Jersey, zijn dreigement nog eens. Op de vraag of McConnell moet opstappen, antwoordde de president: "Als hij 'repeal and replace' niet voor elkaar krijgt, als hij de belastingen niet voor elkaar krijgt, en als hij een hele gemakkelijke - infrastructuur - ook niet voor elkaar krijgt, vraag het me dan nog eens."