Trump daagt opnieuw uit: "Misschien was mijn 'vuur en furie'-uitspraak nog te zacht uitgedrukt"

Door: FT

10/08/17 - 20u58

© ap.

Noord-korea De Amerikaanse president Donald Trump heeft geen spijt van zijn 'vuur en woede'-uitspraak tegenover Noord-Korea, twee dagen geleden. Integendeel, hij doet er zelfs nog een schepje bovenop. Vanop zijn vakantieverblijf heeft Trump vandaag gemeld dat "zijn woorden nog te zacht geformuleerd zijn".

Trump waarschuwde Noord-Korea eerder deze week te stoppen met het bedreigen van zijn land en deed dat in enkele felle bewoordingen. Aan het regime in Pyongyang liet hij vanop zijn golfresort in Bedminster - waar hij momenteel op werkvakantie is - weten, te zullen antwoorden met "vuur en woede, zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen". "Noord-Korea kan maar beter afzien van verdere dreigementen aan het adres van de Verenigde Staten", zei hij ook tegen de verslaggevers ter plaatse.



Vandaag scherpte hij zijn retoriek nog wat aan. "Misschien was mijn waarschuwing om Noord-Korea aan te vallen met vuur en woede, nog te zacht uitgedrukt", liet hij weten. "Mijn woorden waren misschien niet hard genoeg." De Amerikaanse president porde Noord-Korea aan "de zaken in de hand te houden" of het land zal "in problemen geraken zoals weinige landen daarvoor ooit in deze wereld zijn geweest".



Op de vraag wat Trump dan erger vindt dan 'vuur en woede' ("fire and fury"), wist de president niet onmiddellijk een antwoord. "We zullen zien", liet hij de verslaggevers optekenen. Wel zei hij nog dat "Noord-Korea heel, heel zenuwachtig moet zijn als het de Verenigde Staten iets aandoet". Op de vraag of de VS een preventieve aanval overwegen op Pyongyang, gaf de president overigens geen antwoord.