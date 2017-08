Anthony Scaramucci vergelijkt zichzelf met Monica Lewinsky, en dat vindt zij maar niets

TT

10/08/17 - 20u05 Bron: Time, Huffington Post

Anthony Scaramucci. © photo news.

Verenigde Staten Anthony Scaramucci is nog niet over zijn ontslag uit het Witte Huis heen. Meer dan een week nadat 'The Mooch' werd buitengebonjourd als communicatiedirecteur van president Trump, haalt hij nu op Twitter zijn gram. En daarbij zijn zelfs vergelijkingen met Monica Lewinsky hem niet vreemd.