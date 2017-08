Helft Republikeinen zou uitstel verkiezingen steunen als Trump daar om vraagt

TT

Verenigde Staten 52 procent van de Republikeinse kiezers zou ermee akkoord gaan dat Donald Trump de volgende presidentsverkiezingen van 2020 zou uitstellen als dat zou helpen er zeker van te zijn dat er geen stemfraude meer zou plaatsvinden. Dat schrijft The Washington Post op basis van een peiling.

Hij lijkt een utopie in een van de oudste en tegelijkertijd meest verankerede democratieën ter wereld, maar is dat ook zo? De grondwet schrijft voor dat er elke vier jaar presidentsverkiezingen plaatsvinden in de Verenigde Staten, maar wat als president Trump in 2020 plots voorstelt dat de verkiezingen uitgesteld zouden moeten worden? Omdat er in zijn ogen pakweg niet genoeg garanties zijn voor een 'eerlijk stemverloop'?



Het is een hypothese, maar 52 procent van de Republikeinen zou zich wel achter dat voorstel scharen, blijkt uit een nieuwe peiling die gepubliceerd werd door The Washington Post. Als behalve Trump ook de Republikeinse partij in het Congres het voorstel zou steunen, zou dat aantal stijgen naar 56 procent.