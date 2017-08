Driekwart van de Amerikanen gelooft het Witte Huis niet meer

Bewerkt door: ib

De Amerikaanse president Donald Trump verliest zijn populariteit en z'n geloofwaardigheid. © ap.

Donald Trump is nu zes maanden president van de Verenigde Staten, maar zijn populariteit en geloofwaardigheid staan op een absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit een peiling van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar liefst 75 procent van de ondervraagde Amerikanen zegt dat ze niet meer kunnen geloven wat het Witte Huis vertelt.

Amper 38 procent staat achter het beleid van Trump, meer dan de helft (56 procent) keurt het af. Een ruime meerderheid van die laatste groep (47 procent) spreekt zijn sterke afkeer uit, terwijl slechts 24 procent erg positief is. Vooral bij zijn trouwe aanhang (blanke laaggeschoolden) taant de populariteit van de president, stelt CNN vast. Minder dan de helft gelooft nog dat Trump "de verandering kan brengen die het land nodig heeft".



Geloofwaardigheid

Zijn geloofwaardigheid is nog problematischer. Slechts een kwart van de ondervraagden zegt dat ze alles of het meeste gelooft van de officiële communicatie van het Witte Huis. Dertig procent gelooft "er helemaal niets van". Zelfs onder de Republikeinen zijn er nog slechts de helft 'believers'.



Trump beschuldigt traditionele media als CNN stelselmatig van 'fake news'. Nu heeft hij ook een eigen tv-zender, raakte gisteren bekend.