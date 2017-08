Witte Huis sluit leugendetectors niet uit om veelvuldige lekken te stoppen

TT

5/08/17 - 16u47 Bron: CNN

Kellyanne Conway. © getty.

Verenigde Staten Kellyanne Conway, een van Donald Trumps meeste naaste adviseurs, sluit niet uit dat het Witte Huis leugendetectors zal inzetten om te achterhalen welke medewerkers er achter de veelvuldige perslekken zitten.

© reuters.

Het Witte Huis wordt al sinds de start van Trumps ambtstermijn in januari geconfronteerd met de perslekken. Kranten als The Washington Post en The New York Times en tv-zenders zoals CNN brengen wekelijks kleine en grote verhalen en details uit de inner circle van de regering naar buiten, vaak op basis van anonieme bronnen.



Daar moet nu een einde aan komen, vindt het Witte Huis. Trumps adviseur Kellyanne Conway sloot in een interview op Fox News dan ook niet uit dat er leugendetectors gebruikt zullen worden om medewerkers te ondervragen. "Dat is zeker een mogelijk, maar er zijn veel manieren om te achterhalen wie informatie lekt. De 'west wing' (het deel van het Witte Huis waar de president en zijn adviseurs werken, red.) is een relatief kleine plaats.



Eerder deze week maakte minister van Justitie Jeff Sessions zich ook al boos over de lekken en bedreigde hij de journalisten ermee hen te dwingen hun bronnen te onthullen. "De persvrijheid heeft grenzen", aldus Sessions die aankondigde het onderzoek naar de bronnen te zullen opvoeren.



Deze week nog kreeg The Washington Post de volledige transcripties in handen van twee van Trumps telefoontjes naar de Mexicaanse president en de Australische premier. Uit de transcripties komt een bittere president Trump naar voren, die zich tegenover zijn Mexicaanse collega Nieto bijvoorbeeld uitlaat over de grensmuur die hij wil bouwen.



Nieto blijft er in het gesprek bij dat het hij die niet zal betalen. "Maar je mag dat niet zeggen aan de pers", maant Trump hem aan. "De pers zal daarop springen en daar kan ik niet mee leven. Je mag dat niet aan de pers zeggen, want onder die omstandigheden kan ik niet onderhandelen."