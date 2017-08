Donald 'Ik neem nooit vakantie' Trump op vakantie vertrokken

TT

5/08/17

Trump verliet gisteren het Witte Huis aan boord van de Marine One. © getty.

Verenigde Staten De Amerikaanse president Donald Trump is ondanks zijn belofte uit de verkiezingscampagne dat hij nooit vakantie zou nemen, begonnen aan zijn zomervakantie. Trump verblijft zeventien dagen op zijn eigen golfclub in Bedminster in de staat New Jersey.

© ap. © afp. Trump verliet het Witte Huis in de Marine One-helikopter die hem naar de Air Force One bracht. Ook zijn dochter Ivanka, schoonzoon Jared Kushner en hun drie kinderen kwamen samen met Trump in New Jersey aan.



Dat Trump ondanks zijn belofte toch op vakantie vertrekt, is volgens het Witte Huis geen probleem: de president is op 'werkvakantie', werkt eigenlijk altijd en is ook permanent bereikbaar.



De president zag zich trouwens verplicht het Witte Huis voor een tijdje te verlaten: het gebouw, en dan vooral de westelijke vleugel waar ook het Oval Office staat, moet dringend gerenoveerd worden. Meteen na Trumps vertrek gisterenavond zijn de werken aan het verwarmings -en airconditioningssysteem begonnen. Dat draait zonder uitzondering al 27 jaar lang 24 uur per dag en 7 dagen per week, waardoor het volgens de onderhoudsdiensten van het Witte Huis eigenlijk al 81 jaar oud is. Lees ook Speciale aanklager vraagt aan Witte Huis documenten op in onderzoek naar Donald Trump

Traditie "@BackOnTrackUSA: @realDonaldTrump While Obama vacations,golfs, attends parties & jazz concerts, ISIS is chopping heads off of journalists." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) @BarackObama played golf yesterday. Now he heads to a 10 day vacation in Martha's Vineyard. Nice work ethic. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Toch krijgt Trump ook kritiek voor zijn vakantie, al wijst USA Today er op dat "klagen over presidentiële vakanties een even Amerikaanse traditie is als appeltaart". Trump liet zich in het verleden ook zelf niet onbetuigd toen zijn voorganger Barack Obama op vakantie ging. "Obama gaat op vakantie, gaat golfen, gaat naar feestjes en jazzconcerten, en IS onthoofdt ondertussen journalisten", tweette hij bijvoorbeeld in augustus 2014. In augustus 2011 kreeg Obama naar zijn kop omdat hij "gisteren golf speelde". "En nu gaat hij 10 dagen op vakantie naar Martha's Vineyard. Mooi zo, ethiek."



In 2004 schreef de president in zijn boek 'Think Like a Billionaire' de tip "Neem geen vakanties". "Wat is het nut? Als je je job niet fijn vindt, heb je de foute job." En ook tijdens de presidentscampagne zei Trump herhaaldelijk dat hij "geen president zou zijn die vakantie neemt". "Ik ga voor jullie werken", klonk het in augustus 2016. "Ik ga geen tijd hebben om te golfen."