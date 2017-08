Speciale aanklager vraagt aan Witte Huis documenten op in onderzoek naar Donald Trump

jv

5/08/17

In de Verenigde Staten heeft de speciale aanklager Robert Mueller voor de eerste keer documenten opgevraagd bij het Witte Huis. De aanvraag kadert in het onderzoek naar president Donald Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en naar eventuele Russische inmenging bij de jongste presidentsverkiezingen in de VS. Dat schrijft The New York Times.