'Trump-bossen' tellen al 50.000 bomen

Verenigde Staten Een groep klimaatwetenschappers plant wereldwijd bossen aan om de "domheid van de Amerikaanse president te compenseren". Ze tellen inmiddels al meer dan vijftigduizend bomen.

De groep, Trump Forest, is opgericht door de klimaatwetenschappers Dan Price en Jeff Willis, in samenwerking met ondernemer Adrien Taylor om duizend bomen aan te planten in Nieuw-Zeeland.



"We wilden iets tastbaars waar de mensen zich bij konden aansluiten", zegt Price aan de Huffington Post. "Iets dat een fysiek effect zou hebben op wat de Amerikaanse regering doet."



Van de lokale actie in Nieuw-Zeeland is het Trumpbos inmiddels uitgebreid tot meer dan 50.000 bomen over de hele wereld. Via een internetportaal kan iedereen geld storten aan organisaties die bomen planten. Ook wie lokaal initiatieven neemt, kan die virtueel bij het bos aansluiten. De initiatiefnemers werken aan een digitale kaart om de aangroei van het wereldwijde woud in kaart te brengen.