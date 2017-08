Ondanks belofte geen vakantie te nemen, knijpt Trump er toch 17 dagen tussenuit

Door: redactie

3/08/17 - 19u14 Bron: Belga

Donald Trump brengt veel tijd door in zijn golfclub in Bedminster. © afp.

De Amerikaanse president Donald Trump gaat met zomervakantie. Dat hebben verschillende Amerikaanse media vandaag bericht. Volgens onder meer ABC News verblijft Trump gedurende zeventien dagen op zijn landgoed in Bedminster (New Jersey). Hij heeft daar een golfclub. Het Witte Huis wil de berichtgeving voorlopig niet officieel bevestigen.

In Het Witte Huis moet de 27 jaar oude airco- en verwarmingsinstallatie vervangen worden. Daarvoor moet de volledige westvleugel, die de kantoren van de Amerikaanse president herbergt, ontruimd worden.



Amerikaanse presidenten gaan traditioneel met vakantie in augustus. Trump is daar geen uitzondering op. Het Witte Huis wijst er steeds op dat de president nooit echt met vakantie is en overal zijn verplichtingen kan vervullen.



Trump heeft vroeger herhaaldelijk gezegd dat hij eigenlijk helemaal niet tuk is op vakantie. "Als je niet geniet van je werk, zit je in de verkeerde job." Tijdens de verkiezingscampagne van 2016 zei Trump dat indien hij verkozen werd, hij niet met vakantie zou gaan. Hij bekritiseerde zijn voorganger Barack Obama dikwijls en openlijk, toen die ging golfen of met vakantie vertrok.