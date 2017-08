Witte Huis geeft toe: Trump kreeg geen telefoontje van scoutsleiding om hem te feliciteren met "beste speech ooit"

TT

3/08/17 - 16u42 Bron: Politico, The Washington Post

Trump tijdens zijn speech voor de scouts op 24 juli. © ap.

Verenigde Staten Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders heeft toegegeven dat president Trump inderdaad geen telefoontje heeft ontvangen van de leiding van de Boy Scouts of America. Trump had in een interview met de Wall Street Journal opgeschept dat de scouts hem opgebeld hadden om hem te feliciteren met de "beste speech ooit" die hij had gegeven op hun jamboree.

'Ik heb zelfs een telefoontje gekreegn van het hoofd van de Boy Scouts om mij te zeggen dat het de beste toespraak ooit was die voor hen was gegeven' President Donald Trump 'De conversaties vonden wel plaats, gewoon niet over de telefoon, hij voerde ze persoonlijk' Trumps woordvoerster Sarah Huckabee Sanders Toch kreeg Sanders het woord 'leugen' niet over haar lippen. "Zo zou ik het niet stellen", verdedigde ze haar baas tegenover de journalisten in de perszaal van het Witte Huis. "Dat is een serieuze beschuldiging. De conversaties vonden wel plaats, gewoon niet over de telefoon, hij voerde ze persoonlijk."



Volgens Sanders kreeg Trump meteen na zijn speech "erg mooie complimenten" van "verschillende scoutsleden" en dat was "waar Trump naar verwees".



In het interview met de Wall Street Journal vertelde Trump nochtans een ander verhaal. Daarin zei hij expliciet dat hij "een telefoontje" had gekregen van "het hoofd van de Boy Scouts die me zei dat mijn speech de beste was die ooit voor hen was gegeven".



De scouts ontkenden dat deze week en verwezen naar de excuses die ze na Trumps speech de wereld hadden ingestuurd. De jeugdbeweging vond het erg jammer dat Trump op hun jamboree - waar overigens elke president al is komen spreken - bijzonder polariserend had gesproken over zijn verkiezingsoverwinning en over Hillary Clinton en Barack Obama. "Jarenlang heeft men ons gevraagd een positie in te nemen over politieke kwesties, maar wij zijn altijd neutraal gebleven en hebben dat altijd geweigerd. We excuseren ons oprecht dat er nu toch politiek werd binnengesmokkeld in ons programma", zo klonk het.