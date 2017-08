"Fox News heeft fake news gebracht om aandacht af te leiden van 'Russische problemen' Trump"

Bewerkt door: ADN, Redactie

De nieuwszender Fox News heeft in mei met medeweten van president Trump 'fake news' gebracht dat de aandacht moest afleiden van Trumps 'Russische problemen'. Dat stelt Rod Wheeler, voormalig politierechercheur en jarenlang commentator bij Fox News. Wheeler heeft vandaag in New York de zender wegens laster aangeklaagd, melden Amerikaanse media.

Gewezen moordonderzoeker Wheeler deed onderzoek naar de moord op een medewerker van het bestuur van de Democratische Partij, Seth Rich, in juli 2016 - kort voordat de e-mails van de Democratische partij uitlekten via Wikileaks. De politie van Washington vermoedt dat Rich is vermoord tijdens een roofoverval.



Fox News kwam in mei dit jaar op zijn website met een verhaal dat de moord te maken had met de lekken van WikiLeaks die de Democrate Hilllary Clinton in verlegenheid brachten. Rich zou e-mails van presidentskandidate Clinton hebben gelekt naar WikiLeaks en daarom zijn vermoord. Er was dus geen Russische hacker, die de e-mails van het Democratic National Committee naar Wikileaks lekte.



Wheeler werd in het stuk als onderzoeker van de moord opgevoerd. Hij zou verteld hebben dat Rich kort voor zijn dood contacten met WikiLeaks had en dat Democraten uit de campagne van Clinton waarschijnlijk het onderzoek naar de dood van Rich saboteerden. Het 'nieuws' werd na een week van Fox' website verwijderd. De nieuwszender maakte excuses.



Wheeler beweert dat hij opzettelijk verkeerd geciteerd werd in het artikel, om het verhaal mee vorm te geven. Volgens hem was het de bedoeling de claim van de inlichtingendiensten dat Rusland achter de hacking zit te ontkrachten. Wheeler stelt dat zijn goede naam door Fox News is aangetast door hem op een website dingen in de mond te leggen die hij nooit heeft gezegd.