"How To Lose A Guy in 10 Days": twitteraars lachen zich een breuk met ontslag Scaramucci

Amper tien dagen nadat hij tot communicatiedirecteur van het Witte Huis was benoemd, heeft Anthony Scaramucci (35) die post niet meer. De grofgebekte New Yorker heeft maandagavond (Belgische tijd) zijn ontslag aangeboden. President Donald Trump greep in op vraag van zijn nieuwe stafchef John Kelly. Die wil zijn autoriteit doen gelden.

Vorige week had Scaramucci in een interview zwaar uitgehaald naar de toenmalige stafchef van het Witte Huis Reince Priebus. Het Republikeinse zwaargewicht stopte daarop als stafchef. Ook spoot Scaramucci met gif naar Steve Bannon, chefstrateeg van Trump.



Uiteraard zorgt het nieuws voor markante tweets. Zo is er een gephotoshopte filmposter van de komedie 'How To Lose A Guy in 10 Days'. Twitteraars halen er ook de songtekst van Bohemian Rhapsody van Queen bij: "Scaramouch will you do the fandango", zo vernoemd naar het clowneske personage uit de commedia dell'arte.