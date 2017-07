Trump vraagt agenten "alstublieft niet te vriendelijk te zijn voor verdachten"

Bewerkt door: LB

28/07/17 - 22u18 Bron: Belga

© getty.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een toespraak voor agenten in New York hen gevraagd "alstublieft niet te vriendelijk" te zijn als verdachten in een politiewagen meegenomen worden.

Hij stelde ze ook voor dat ze niet langer hun hand boven het hoofd van verdachten houden als ze hen in de auto leiden, waarop de president getrakteerd werd op een luid applaus van de agenten. Trump hield zijn toespraak in Brentwood, een stad in Long Island die lijdt onder het geweld van de MS-13-bende. Trump beloofde die bende "te ontmantelen, decimeren en uit te roeien", zonder echter concrete plannen uit te leggen.



Politiegeweld tegen zwarten

"Als jullie iemand in de combi gooien, en je hun hoofd beschermt, dan zeg ik: 'je mag je hand weghouden'", klonk het. Hij beloofde ook "100 procent" achter de politie te blijven staan, "anders dan dat vroeger het geval was".



De Verenigde Staten hebben al langer een probleem met politiegeweld dat zich vaak op zwarten of latino's richt. Agenten die betrokken zijn bij politiegeweld waarbij arrestanten gewond raken of omkomen, komen daar in de meeste gevallen zonder straf vanaf.



Reageren bonden zoals scouts?

Op de sociale media krijgen de uitspraken van de Amerikaanse president heel wat kritiek. Twitteraars vragen zich af of de politiebonden zich van die uitspraken zullen distantiëren, net zoals de scouts eerder deze week deden na een andere controversiële Trump-speech.



Immigratieregels

In Brentwood eiste het geweld van MS-13 het voorbije jaar minstens 17 mensenlevens. Veel van de MS-13-leden komen uit Centraal-Amerika. Strengere immigratieregels en een muur op de grens zouden een einde moeten maken aan de misdaad, meent Trump. Daarnaast wil hij ook een sterkere ordehandhaving.



Zijn minister van Justitie Jeff Sessions, die enkele dagen nog stevige kritiek kreeg van Trump, reisde gisteren naar El Salvador, om met de plaatselijke autoriteiten de gezamenlijke inspanningen tegen misdaadbendes zoals MS-13 te bespreken. Justitie in El Salvador kondigde tijdens het bezoek van Sessions aanklachten aan tegen 113 leden van de bende, en de arrestatie van honderden bendeleden een dag eerder.