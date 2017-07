Bekaert krijgt het op zijn heupen van treuzelende Trump

Bewerkt door: HA

28/07/17 - 15u08 Bron: Belga

© Belga, Photonews.

De onduidelijkheid over het handelsbeleid van de nieuwe Amerikaanse regering brengt onzekerheid voor staalfabrikant Bekaert. Het Belgische bedrijf wil nochtans investeren in de VS, maar drukte op de pauzeknop.

Matthew Taylor, CEO van Bekaert. © belga. Het is een mentaliteit die ik niet begrijp. Men wil een inefficiënte staalindustrie beschermen die zelfs niet eens kan leveren aan ons CEO Matthew Taylor Bekaert heeft in de voorbije maanden gepresteerd zoals CEO Matthew Taylor had verwacht, behalve dan in de VS. "Daar werden we toch een beetje verrast", gaf hij toe tijdens een persconferentie. "We kenden er sterke volumegroei tijdens het eerste kwartaal, maar zagen dat wat omkeren in het tweede kwartaal." Reden: onzekerheid in de markt over de beleidsplannen van Trump rond handel en taksen. "De mensen wachten erop, maar er gebeurt niets. Het legt de besluitvorming stil."



Taylor maakt zich vooral druk over mogelijke plannen om hoge invoerheffingen in te voeren op walsdraad. Bekaert voert die grondstof in naar de VS om lokaal te verwerken tot staaldraad voor rubberbanden. Bekaert wil de fabriek in Arkansas waar dat gebeurt, uitbreiden. Maar als de invoerheffing een feit wordt, komt dat plan op de helling te staan. "De Amerikaanse producenten kunnen ons onvoldoende walsdraad leveren. Dan kunnen we beter afgewerkte staaldraad importeren uit China", zegt Taylor. Aan het Amerikaanse uitbreidingsplan zijn een honderdtal nieuwe jobs verbonden. Lees ook Kansas schrapt enorme belastingverlaging die basis vormde voor Trumps plannen

Schenkt Trump China de wereldmacht op dienblaadje?

Meer dan 150 Amerikaanse bedrijven gaan strijd aan tegen anti-immigratiebeleid Trump

Toch optimistisch "Het is een mentaliteit die ik niet begrijp. Men wil een inefficiënte staalindustrie beschermen die zelfs niet eens kan leveren aan ons. Werk met hoge toegevoegde waarde wordt buiten geduwd", legt de Bekaert-topman uit. Al is hij nog optimistisch dat de Amerikaanse beleidsmakers uiteindelijk tot hun zinnen zullen komen. "Het gaat nu allemaal over ronkende verklaringen. Maar men zal moeten beseffen dat er in de Amerikaanse staaldraadindustrie meer jobs zijn dan in de staalindustrie zelf."