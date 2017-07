Chelsea Manning haalt uit naar Trump: "We zullen niet verwijderd of genegeerd worden"

Door: redactie

Klokkenluider Chelsea Manning, die het Amerikaanse leger diende als data-analist. © afp.

"Dit gaat om systematische discriminatie." In een scherp opiniestuk in The New York Times haalt Chelsea Manning, de bekendste transgender in het Amerikaanse leger, hard uit naar president Trump. "We zijn noch verstorend, noch duur. We zijn mensen, en we zullen niet verwijderd of genegeerd worden."

In een driedelige tweet kondigde Amerikaans president Donald Trump gisteren aan dat transgenders niet langer welkom zijn in het leger. Zijn voorganger Barack Obama had niet lang voordien ingevoerd dat transgenders openlijk het leger mochten dienen.



"Na jaren van pleidooien, onderzoek, de meningen van experts, overlijdens, boekten we vooruitgang", schrijft Manning. "En nu worden we opnieuw achteruitgeslingerd."

Doodsbang De klokkenluidster is sinds kort vrijgelaten uit de gevangenis. Daar zat ze een celstraf uit omdat ze duizenden geheime documenten lekte aan WikiLeaks. Ten tijde van haar veroordeling ging ze nog door het leven als Bradley Manning, maar na haar veroordeling maakte ze bekend dat ze zich al van kinds af een vrouw voelde.

"Zelfs transgenders buiten het leger zijn doodsbang om wat dit betekent voor de rest van ons" Chelsea Manning "Er is veel leed. Er is veel angst", schrijft Manning nu, "zelfs transgenders buiten het leger zijn doodsbang om wat dit betekent voor de rest van ons. Wrede, discriminerende wetten tegen transgenders worden overal in het land voorgesteld, en nu verspreidt de opperbevelhebber van het leger leugens over ons, ontmenselijkt hij ons en neemt hij ons onze gezondheidszorg en job af."