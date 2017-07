Na heisa rond tweets Trump: deze 18 landen laten transgenders toe in het leger

Door: AJA

"Er worden geen transgenders meer toegelaten in het Amerikaanse leger", dat berichtte de Amerikaanse president Donald Trump woensdag zelf op Twitter. Onder Obama werd het beleid voor transgenders nog versoepeld. Momenteel zijn er achttien landen die transgenders toelaten in het leger. Onder deze landen ook België.

De tweet van de Amerikaanse president heeft in Amerika voor heel wat hetze gezorgd. Trump wil namelijk geen transgenders meer in het Amerikaanse leger. In zijn presidentiële campagne ijverde hij nog voor de holebi- en transgenderrechten. De perswoordvoerder van holebikoepel çavaria, Jeroen Borghs, vindt dit triestig nieuws: "Het geeft een signaal dat het oké is om mensen te discrimineren." Lees ook Protesten tegen het weren van transgenders in Amerikaans leger zwellen aan

In welke landen mogen transgenders wel het leger in? © Thinkstock. Er zijn momenteel nog maar achttien landen die transgenders toelaten in hun leger waaronder ook België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Elk van deze landen heeft zijn eigen regels omtrent de rechten en de plichten van transgenders in het leger.



De 18 landen die transgenders toelaten in hun leger zijn: België, Nederland, Australië, Oostenrijk, Bolivië, Canada, Tsjechië, Denmarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië.

België: dezelfde kansen en aanmoediging Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening Sonia Van Loo, persdienst Defensie België is één van de landen die transgenders toelaat in zijn leger. Ze volgen hierbij de wetgeving ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte, de wetgeving ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de wetgeving betreffende transseksualiteit na. Daarnaast hebben ze als interne richtlijn respect, een waarde die ze zeer belangrijk vinden.



Enkele rechten die hier uit kunnen voortvloeien zijn bijvoorbeeld het voorzien van een alternatieve accommodatie, zoals een apart deel van de kleedkamer of een ander tijdstip van omkleden. Indien mogelijk zou er volgens Defensie ook gezorgd kunnen worden voor een afgescheiden douche. Na de transitie wordt de transgender gelijkgesteld aan elke andere medewerker.



Defensie veroordeelt daarnaast elke transfobe handeling, houding en uitspraak. "Alle personeelsleden hebben recht op dezelfde kansen en dezelfde aanmoediging om zich ten volle te kunnen ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met maximale beroepsvoldoening", laat Sonia Van Loo van de persdienst van Defensie weten.



Ze voegt er ook nog aan toe dat de plichten van transgenders op geen enkel vlak verschillen van die van andere militairen.