Trump doet ultieme oproep aan Senaat om komaf te maken met "17 jaar Obamacare"

25/07/17

video De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een televisietoespraak een ultieme oproep aan de Amerikaanse Senaat gedaan om actie te ondernemen tegen Obamacare. Vandaag zal de Senaat naar verwachting stemmen over de vraag of de debatten over de afschaffing ervan geopend moeten worden. Trump zei dat Obamacare "al zeventien jaar schade aanricht in de levens van onschuldige, hardwerkende Amerikanen". Een ongelukkige verspreking, aangezien Obamacare pas sinds 2010 staat.