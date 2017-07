Trumps nieuwe perschef dreigt met ontslag voor personeel dat naar pers lekt

Bewerkt door: ib

24/07/17 - 05u15 Bron: Belga

Trumps nieuwe persschef Anthony Scaramucci. © photo news.

De nieuwe communicatiedirecteur van het Witte Huis Anthony Scaramucci kondigt "drastische maatregelen" aan om de regelmatige perslekken vanuit de entourage van president Donald Trump te stoppen. "Ze wijzen op een gebrek aan professionaliteit en helpen de president niet vooruit", klonk het zondag op Fox News.

Aan CBS News zei Scaramucci dat Witte Huis-medewerkers die nog gevoelige informatie lekken aan de pers, ontslagen zullen worden. De communicatiedirecteur heeft in principe niet de bevoegdheid om personeel te ontslaan.



Vandaag plant de 53-jarige bankdirecteur en vertrouweling van de familie Trump een vergadering met alle personeelsleden in het Witte Huis, waarin hij de "arbeidscultuur" die er heerst wil aankaarten.



Inside information

De Amerikaanse pers krijgt geregeld sappige 'inside information' over de president doorgespeeld vanuit het Witte Huis zelf. Ook over de mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van Donald Trump doen anonieme medewerkers geregeld een boekje open.