Amerikaans Congres wil scherpere sancties tegen Rusland

Door: Redactie

23/07/17 - 04u30

Bij een diner rond de G20-top eerder deze maand in Duitsland zat Vladimir Poetin naast de Amerikaanse first lady Melania Trump. Later bleek dat Donald Trump zelf er ook nog een uur bij kwam zitten om met de Russische president te praten. © ap.

Republikeinen en Democraten in het Amerikaans Congres zijn het eens geworden over een reeks sancties tegen Rusland. De Congresleden willen dat de Russen zwaarder gestraft worden voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en voor militair optreden in Oekraïne en Syrië.

De Europese Unie heeft afwijzend gereageerd op de nieuwe maatregelen tegen Rusland. De EU roept de Verenigde Staten op samen te werken met G7-partners en niet eenzijdig sancties af te kondigen. In een verklaring zegt de Europese Unie dat het wetsvoorstel vooral een nationaal Amerikaans belang dient. Europa waarschuwt dat er onvoorziene consequenties kunnen zijn van de sancties. Eerder gaf Duitsland al aan dat Rusland terug kan slaan met sancties tegen Europese bedrijven.



Amerikaanse media voorzien over de Ruslandsancties ook een botsing met het Witte Huis waar president Donald Trump het niet eens is met één onderdeel van het voorstel. De politici willen dat elke toekomstige versoepeling van de Russische sancties eerst door het Congres wordt goedgekeurd. Ze hebben die clausule toegevoegd omdat ze bang zijn dat Trump te mild is voor de Russische president Vladimir Poetin. Trump moet de wet nog tekenen. Lees ook Trumps justitieminister had dan toch ontmoeting met Russische ambassadeur

