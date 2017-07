Trumps justitieminister had dan toch ontmoeting met Russische ambassadeur

lva

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions zou de kiescampagne van president Donald Trump dan toch besproken hebben met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten Sergej Kisljak. Amerikaanse inlichtingendiensten konden de hand leggen op gesprekken waarin Kisljak dat bevestigt tegenover zijn meerderen in Moskou, schrijft The Washington Post.

In de bewuste opnames zou Kisljak letterlijk zeggen dat hij en Sessions "beleidszaken besproken hebben die belangrijk kunnen zijn voor Rusland".



Dat Sessions en Kisljak elkaar hadden ontmoet tijdens de Trump-campagne was al bekend. Sessions moest eerder al tekst en uitleg over die ontmoetingen komen geven voor de speciale onderzoekscommissie naar de Rusland-banden in de Senaat, maar de minister ontkende daar opnieuw staalhard dat de Amerikaanse verkiezingen of de kiescampagne tijdens die onderonsjes ter sprake waren gekomen.



Sessions kreeg donderdag nog een veeg uit de pan van de president, omdat hij zich niet wil bemoeien met het onderzoek naar de eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "Hij had zich nooit mogen terugtrekken uit dat onderzoek en als hij dat wilde, had hij dat eerst met mij moeten overleggen voor hij de ministerpost aannam. En dan had ik iemand anders aangenomen", zei Trump.