"Trump beëindigt geheime CIA-programma bewapenen rebellen in Syrië"

kv

19/07/17 - 22u08 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beslist om het geheime CIA-programma te beëindigen dat de "gematigde rebellen in Syrië" die de regering-Assad bestrijden, bewapent en opleidt. Dat schrijft de krant Washington Post. Het CIA-programma werd in 2013 onder president Barack Obama opgestart met als expliciete bedoeling de Syrische president Bashar al-Assad van de macht te verdrijven. Het stoppen van dat programma komt tegemoet aan een al lange tijd gekoesterde Russische verzuchting.

Met zijn beslissing, schrijft de krant onder aanhaling van anonieme functionarissen, wil Trump Moskou tegemoet komen. Het besluit is volgens de Post tevens een erkenning van de beperkte invloed die Washington in het gebied heeft en het Amerikaanse onvermogen om Assad uit het zadel te lichten.



Volgens functionarissen kwam Trump al bijna een maand geleden tot het besluit, na een ontmoeting in de Oval Office met directeur Mike Pompeo van de CIA en nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster ter voorbereiding van zijn ontmoeting met ambtgenoot Vladimir Poetin. Tijdens dat rendez-vous raakten beide partijen het eens om een nieuw staakt-het-vuren uit te roepen in het zuidwesten van Syrië.



Een huidig functionaris, eveneens anoniem, spreekt van een "gewichtig besluit" dat neerkomt op het erkennen dat "Poetin in Syrië (heeft) gewonnen". De Washington Post laat in het artikel ook critici aan het woord, die vrezen dat de VS "de gematigde rebellen kwetsbaarder maken" en de "meer radicale groepen meer macht geven". Een andere zegsman ziet in het besluit dan weer de "erkenning van de realiteit".