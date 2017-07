Meerderheid Republikeinen vindt dat universiteiten slecht zijn voor het land

Koen Van De Sype

19/07/17 - 16u27 Bron: Pew Research Center, Salon

De universiteit in Berkeley lag eerder al onder vuur voor zijn protesten tegen een extreemrechts spreker. © rv.

Voor het eerst vindt een meerderheid van de Republikeinen dat Amerikaanse universiteiten - die traditioneel voor een waaier aan verschillende meningen staan - een negatieve impact hebben op het land. Dat blijkt uit een enquête van het Pew Research Center.

De onafhankelijke non-profitorganisatie onthulde de resultaten begin deze week. Maar liefst 58 procent van de Republikeinen vindt dat de Amerikaanse hogere onderwijsinstellingen geen goede invloed hebben op wat er vandaag in de Verenigde Staten gebeurt en daarmee lijkt het anti-intellectualisme te pieken. Terugloop Twee jaar geleden vond 54 procent van de Republikeinen nog dat universiteiten een positieve invloed hadden. Een grote terugloop in die perceptie is te zien bij Republikeinen jonger dan 50 jaar, waar dat positieve beeld in twee jaar tijd met 21 procent omlaag dook. En ook bij Republikeinen die zelf een diploma hebben, liep die positieve perceptie in twee jaar tijd met 11 procent terug.

Opmerkelijk: tijdens het presidentschap van Barack Obama bleef de perceptie van universiteiten quasi gelijk bij de Republikeinen. Een heel ander beeld verder ook bij de Democraten en onafhankelijken die naar de Democraten neigen. Zij hebben nog altijd een positief beeld. 72 procent is tevreden met de hogere opleidingen in de VS. En daarmee is het onderwijs het enige terrein waar er een nog grotere tweedeling is tussen de partijen dan op het vlak van de media.



Bolwerken

Republikeinen hebben de afgelopen jaren flink wat actie gevoerd tegen de universiteiten in de VS, die ze traditioneel zien als bolwerken van de liberale doctrine. Zo werd in Wisconsin een wet goedgekeurd die universiteiten toelaat om studenten te schorsen als ze colleges "verstoren". En Republikeinen in Arizona dreigen ermee om de subsidies van publieke instellingen met 10 procent te verminderen als ze cursussen aanbieden die gelijkheid op basis van afkomst, ras, religie of geslacht promoten.



Trump

Ook het dreigement van Donald Trump om geld af te nemen van de universiteit van Californië in Berkeley - nadat er protesten waren tegen een lezing van de rechtse Milo Yiannopoulos - doet denken aan de gouverneurscampagne van Ronald Reagan in 1966. Die beloofde toen de "rommel" op te ruimen op Berkeley, veroorzaakt door "een klein groepje van hippies en radicalen".