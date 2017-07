Trump en Poetin hadden informele ontmoeting rond G20-top

Door: Redactie

De officiële ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump in Hamburg. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder deze maand een extra ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin. Dat is gisteren bekendgemaakt. De twee spraken rond de G20-top in Hamburg meer dan twee uur bij een formele ontmoeting, onder meer over mogelijke Russische inmenging in het Amerikaans verkiezingsproces. Het Witte Huis maakt nu pas bekend dat de mannen nog een tweede informele ontmoeting hebben gehad in Duitsland.

Het is onduidelijk wat de twee daarbij hebben besproken. Een ooggetuige meldt aan persbureau Reuters dat Trump en Poetin beiden deelnamen aan een diner, waarbij de Russische president naast Melania Trump zat. Trump liep halverwege het etentje naar Poetin toe en de twee zouden vervolgens een uur hebben gesproken, aldus Ian Bremmer, directeur van adviesbureau Eurasia Group.



Bremmer zegt tegen Reuters dat het opmerkelijk was dat Trump alleen de vertaler van Poetin gebruikte en geen Amerikaanse vertaler, "een overtreding van het nationale veiligheidsprotocol". Het Witte Huis meldt dat de Amerikaanse vertaler geen Russisch sprak. Volgens The Washington Post was er ook geen andere Amerikaan bij het gesprek aanwezig en is er geen verslag van wat er besproken is.



De Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigen de Russische regering ervan zich te hebben bemoeid met de verkiezingen om Trump te helpen. De Amerikaanse president ontkent dat zijn campagneteam heeft samengewerkt met de Russische regering. Poetin ontkende in de formele ontmoeting dat Rusland zich met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid, aldus Trump. Naar de beschuldigingen lopen twee onderzoeken: één door het Congres en één door een speciaal aangestelde aanklager. Lees ook Trump: "Ik wist niets van gesprek zoon met Russische advocate"

