Achtste deelnemer aan 'Russische vergadering' met Trump Jr. geïdentificeerd

19/07/17 - 01u31 Bron: Belga, CNN

Donald Trump en zijn zoon Donald Jr. in 2015. © reuters.

De onderzoekers in de VS naar de ontmoeting van de oudste zoon van president Donald Trump met een Russische advocate tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016, hebben een achtste deelnemer aan die vergadering geïdentificeerd. Dat meldt CNN.

SPOTTED at private 2013 dinner with @realDonaldTrump & Agalarovs: Ike Kaveladze, 8th person at Trump Tower meeting https://t.co/TjaTIBM5Al pic.twitter.com/XfASF5al13

Het gaat om Ike Kaveladze, vicevoorzitter van vastgoedgroep Crocus Group en sinds een aantal jaar Amerikaans burger. De man emigreerde al in 1991 van Rusland naar de VS. Het vastgoedbedrijf is in handen van de Russische miljardair Aras Agalarov, die eerder al samenwerkte met de Trump Organization. Kaveladze zou hebben vertaald bij het gesprek.



Forse spanningen

Donald Trump Jr. wordt verweten ingegaan te zijn op een afspraak waar hem compromitterende documenten over presidentskandidate Hillary Clinton aangeboden zouden zijn, verkregen door een buitenlandse regering, op een moment van forse spanningen tussen Washington en Moskou.



Onderzoeken

In de VS lopen verschillende onderzoeken, van de FBI en het Congres, naar de vermeende inmenging van Rusland bij de afgelopen presidentscampagne. Daarbij wordt ook uitgezocht of Trumps campagneteam hulp kreeg van Rusland.