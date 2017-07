Trump dreigt met snelle en harde economische maatregelen tegen Venezuela

Bewerkt door: ib

Donald Trump heeft het gehad met de politieke onrust in Venezuela. De Amerikaanse president dreigt met "harde economische sancties" tegen het Zuid-Amerikaanse land als Nicolas Maduro zijn plannen voor een grondwetswijziging ook omzet in daden.

Over zijn Venezolaanse collega heeft Trump dan ook geen goed woord over. Maduro is "een slechte leider die ervan droomt een dictator te worden", laat de Amerikaanse president optekenen in een persbericht.



Een gewaarschuwd man is er twee waard, moet Trump denken. "De Verenigde Staten zullen niet lijdzaam toekijken hoe Venezuela instort. Als het regime van Maduro een grondwetsvergadering organiseert op 30 juli, dan zullen de VS met harde en snelle economische sancties uitpakken."



Grondwetswijziging

Nicolas Maduro wil met een referendum de steun van het volk krijgen om de Venezolaanse grondwet te wijzigen. Maar de oppositie verzet zich met hand en tand. Zondag kwamen, volgens de organisatoren, "7,6 miljoen" Venezolanen in binnen- en buitenland naar een symbolisch referendum van de oppositie om hun afkeer voor Maduro's plannen kracht bij te zetten.



24 urenstaking

Gesteund door deze massale opkomst heeft de oppositie maandag opgeroepen tot een nationale 24 urenstaking donderdag. "We roepen heel het land donderdag op tot een algemene staking zonder geweld om druk te zetten (op de regering) en hen voor te bereiden op een definitieve aftreding volgende week", zei Freddy Guevara, vicevoorzitter van het parlement tijdens een persconferentie.



Bij straatprotesten tegen het regime van Maduro zijn al zeker 100 mensen gestorven. Tijdens het onofficiële referendum werd nog een zestigplusser doodgeschoten.