Trumps populariteit op historisch dieptepunt na zes maanden presidentschap

TT

16/07/17 - 17u30 Bron: The Washington Post, ABC News

© getty.

Verenigde Staten Donald Trump is volgens een nieuwe peiling van The Washington Post en ABC News de minst populaire Amerikaanse president in 70 jaar, gepeild op zes maanden in zijn ambtstermijn. Nog maar 36 procent van de Amerikanen vindt dat Trump het goed doet, zes procentpunt lager dan het vorige laagterecord op 100 dagen in zijn ambtstermijn.

58 procent vindt Trump een slechte president, ook al een record. De vorige president die zo laag scoorde was Gerald Ford, die maar 39 procent 'approval rating' haalde in 1975. Bll Clinton haalde na zes maanden 45 procent en Trumps voorganger Obama 59 procent. De peiling werd afgenomen tussen 10 en 13 juli.



Het eerste half jaar van het presidentschap verliep woelig, met bijvoorbeeld aanhoudende onderzoeken naar banden met Rusland in de campagne. Maar ook beleidsmatig verloopt het stroef. Zo is het inreisverbod voor inwoners van moslimlanden twee keer geschrapt door het gerecht, waardoor nu enkel een 'mini-versie' in werking kon treden. Ook is er nog geen vooruitgang geboekt in de vervanging van de zorgwet die door Obama is ingesteld.



Slechts 38 procent van de ondervraagden vindt dat Trump zijn beleidsdoelen kan uitvoeren. 50 procent verkiest Obamacare tegenover 24 procent van de Amerikanen die een versie van Trumpcare wensen. Onafhankelijk overheidsonderzoek wees onlangs uit dat meer dan 20 miljoen Amerikanen op termijn hun zorgverzekering kunnen verliezen onder de nieuwe wet. Lees ook Vaticaan valt adviseur Trump aan: Stephen Bannon heeft "fundamentalistische" wereldvisie

"Trump drong bij May aan een 'betere ontvangst' voor hem te regelen"

Macron hoopvol na ontmoeting: "Trump draait uitstap uit klimaatakkoord mogelijk terug"