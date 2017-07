Macron hoopvol na ontmoeting: "Trump draait besluit Parijs mogelijk terug"

Door: redactie

16/07/17 Bron: ANP

De Franse president Emmanuel Macron (links) heeft een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. © afp.

De Franse president Emmanuel Macron is hoopvol gestemd dat de Amerikaanse president Trump zijn beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, zal terugdraaien. Dat schrijft het Franse dagblad Le Journal du Dimanche.

"Trump heeft me verteld dat hij de komende maanden op zoek gaat naar een oplossing," zo citeert het dagblad de Franse president Macron. "We hebben gedetailleerd over zaken gesproken waarmee hij zijn besluit terug kon draaien."



Donderdag stelde Trump in een persconferentie al dat er nog "iets" kon gebeuren rond het klimaatverdrag van Parijs. Hij leek daarmee te suggereren dat hij nog van gedacht kon veranderen.



De president maakte eerder dit jaar juist bekend zijn land te willen terugtrekken uit het Akkoord van Parijs, omdat het volgens hem negatief zou uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven.