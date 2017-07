VIDEO: En net wanneer je dacht dat de handdruk tussen Trump en Macron niet vreemder kon...

TT

14/07/17 - 18u27

Emmanuel Macron en Donald Trump die elkaar de hand schudden, het zal nooit nog een normale gebeurtenis zijn. Nadat de twee elkaar al in mei probeerden af te troeven, wilde vandaag opnieuw geen van beiden als eerste opgeven. Het resultaat: 29 eindeloos durende seconden geschud en getrek.

Trump is vandaag op uitnodiging van Macron op bezoek in Parijs naar aanleiding van de Franse nationale feestdag. De twee kunnen het wel met elkaar vinden, al lijkt elke handshake wel een wedstrijdje om ter hardste trekken en om ter langste volhouden.



Zo was het op de NAVO-top in Brussel in mei (zie video onderaan), en zo was het vandaag. Na afloop van de militaire parade op de Champs Elysées schudden de twee presidenten elkaar vriendelijk de hand, terwijl Macron zijn andere arm op de rug van Trump legt. Die laat het er niet bij, klopt een paar keer op Macrons hand, en trekt de Fransman dan bijna omver om zijn arm in een stevige houdgreep te kunnen houden.



Nog vreemder wordt het wanneer beide presidenten hun hand naar boven bewegen en bijna beginnen te armworstelen. Maar Trump geeft niet op, zelfs wanneer hij Macrons echtgenote Brigitte eerst een kus en dan maar met zijn linkerhand een hand geeft. Macron mag vriendelijke klopjes op Trumps arm geven zoveel hij wil, zijn hand krijgt hij niet terug. Pas wanneer Trump zelf nog een paar klopjes op Macrons hand geeft, lost hij zijn greep.



Hieronder het moment van de NAVO-top in mei, waarop Macron eerst naar Trump lijkt te lopen, dan toch eerst Duits bondskanselier Angela Merkel en een aantal andere leiders begroet, en dan pas Trump: