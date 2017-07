Trumps inreisverbod krijgt opnieuw opdoffer van rechter in Hawaï

KVDS

In de Amerikaanse staat Hawaï heeft een rechter geoordeeld dat de definitie van familiebanden die de Amerikaanse regering hanteert bij het inreisverbod uit zes moslimlanden, te eng is. Ook grootouders, kleinkinderen, schoonbroers en -zussen, ooms en tantes en neven en nichten moeten uitgezonderd worden van de maatregel.

Het Amerikaanse inreisverbod geldt voor mensen met een paspoort uit Iran, Soedan, Syrië, Jemen, Libië en Somalië. Zij mogen de VS voorlopig niet in, tenzij ze "banden" met de VS kunnen aantonen, zoals familierelaties, studies of werk. Het verbod is een afgezwakte vorm van een eerste voorstel van president Trump, in afwachting van een behandeling van de zaak door het Hooggerechtshof.