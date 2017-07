Een popzanger, een miljonair, en Miss Universe 2013: wie is wie in het nieuwe Russische Trump-web?

TT

12/07/17 - 13u09 Bron: CNN, Reuters, The New York Times

© getty.

Verenigde Staten Nu Donald Trump Jr. de e-mails heeft vrijgegeven die leidden naar de ontmoeting met een Russische advocate die bezwarende informatie over Hillary Clinton zou hebben gehad, staan de Verenigde Staten in rep en roer. Vier kleurrijke figuren duiken - via de Miss Universe-verkiezing van 2013 in Moskou godbetert - op in het al uitgebreide web van contacten tussen Rusland en Trumps campagneteam: een advocate, een ex-tabloidreporter, een popzanger, en een miljardair.

Natalia Veselnitskaja, de advocate Natalia Veselnitskaja. © afp. Trump Jr. ontmoette Veselnitskaja naar eigen zeggen voor het eerst tijdens hun ontmoeting in de Trump Tower in New York op 9 juni 2016. Veselnitskaja is een Russische advocate die actief heeft gelobbyd tegen de zogenaamde Magnitsky-wet uit 2012, een Amerikaanse wet die sancties oplegt aan Russen die verwikkeld zijn in corruptiezaken en mensenrechtenschendingen. Als reactie daarop besliste Rusland de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse koppels te verbieden.



Veselnitskaja is de oprichtster van de Human Rights Accountability Global Initiative Foundation, een Amerikaanse stichting die als doel heeft de adoptie van Russische kinderen opnieuw mogelijk te maken.



Internationaal raakte ze bekend toen ze een documentaire promootte tegen de Magnitsky-wet, die ze ook wilde laten zien in het Europese parlement.



Veselnitskaja zelf ontkent dat ze banden heeft met het Kremlin, en ook het Kremlin zelf ontkent dat. In een interview met NBC bevestigde de advocate deze week dat de ontmoeting met Trump Jr. had plaatsgevonden, maar dat die bedoeld was om te spreken over de sancties tegen Rusland. Dat ze informatie over Hillary Clinton had en wilde doorspelen, ontkent ze in alle toonaarden. "Ik heb nooit enige bezwarende of gevoelige informatie over Hillary Clinton gehad. Dat was ook nooit mijn bedoeling. Mogelijk waren zij op zoek naar dat soort informatie. Ze wilden het misschien zo graag dat ze enkel hoorden wat ze wilden horen."

Rob Goldstone, de ex-tabloidreporter Goldstone in 2013 op de Miss Universe-verkiezing. © reuters. De ontmoeting tussen Trump Jr. en Veselnitskaja kwam er met de hulp van Rob Goldstone. Het is zijn emailverkeer met Trump Jr. dat gisteren door die laatste zelf is vrijgegeven. Hij contacteerde Trump Jr. op 3 juni met de melding dat de "kroonaanklager" van Rusland - Goldstone doelt hier vermoedelijk op Veselnitskaja - de Trumpcampagne schadelijke informatie over Clinton wil geven.



Goldstone, geboren in het Verenigd Koninkrijk, is een voormalig tabloidjournalist en marketeer in de showbusiness. Hij verhuisde volgens de website van zijn marketingbureau Oui2Entertainment in 1986 naar Sydney om Michael Jackson te begeleiden bij zijn Australische tournee, waarna hij ook andere artiesten onder de arm nam voor hun optredens in het land, "waaronder Cyndi Lauper, Julio Iglesias, BB King, UB40, U2 en Poison". Na een carrière in de muziekindustrie nam zijn bureau in 2013 de organisatie van de Miss Universe-verkiezing in 2013 op zich, die dat jaar plaatsvond in Moskou. Goldstone zat er ook zelf in de jury.

Eigenaar van de Miss Universe-verkiezing in die tijd was... Donald Trump.



Goldstone vertegenwoordigt ook de Azerbeidjaanse popster Emin Agalarov. In zijn eerste mail aan Trump Jr. schrijft Goldstone dat hij door Agalarov is gevraagd de ontmoeting met de advocate te regelen. De Brit zegt aan CNN dat "de advocate blijkbaar informatie over illegale campagnebijdrages aan de Democraten die Donald Trump belangrijk zou vinden". Veselnitskaja ontkent dat.

Emin Agalarov, de popzanger © ap. Trump met Miss Connecticut 2013, Emin Agalarov en diens vader Aras. © ap. Emin Agalarov is een Russisch-Azerbeidjaanse zanger die in het Engels en Russisch zingt onder zijn artiestennaam Emin. Hij wordt als artiest vertegenwoordigd door Goldstone en is een vriend van de familie Trump. Hij zou aan Goldstone gevraagd hebben de ontmoeting met Veselnitskaja op te zetten. Trump Jr. stelt aan Goldstone voor eerst met Emin te bellen om de ontmoeting te bespreken.



Donald Trump zelf is wel fan van Emin de popster. Hij speelt zelfs een rolletje in een van zijn muziekvideo's waarin hij droomt van de deelneemsters aan de Miss Universe-verkiezing, tot Trump hem wakker maakt en hem in de stijl van The Apprentice zegt: "Jij bent weer zo iemand met enkel een mooi gezichtje. Ik ben je beu. Je bent ontslagen!" Agalarov noemt zichzelf dan ook "de eerste persoon ooit die Donald Trump kon overtuigen mee te spelen in een muziekvideo".



In een andere video op zijn website is te zien hoe Emin verjaardagswensen krijgt van Donald Trump. Volgens Emin sturen hij en Trumps zonen, Donald Jr. en Eric, elkaar regelmatig berichten.