Trump Junior geeft zelf mails over Russische hulp vrij: "Domste en grootste misdrijf in de Amerikaanse politiek ooit"

11/07/17 - 17u39 Bron: NYT

Donald Trump Junior. © AP.

Verenigde Staten Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zelf zijn e-mailverkeer met een vertrouweling vrijgegeven waarbij die hem een gesprek aanbiedt met een Russische advocate over informatie die Hillary Clinton in een lastig parket kon brengen. "Als het is wat je zegt dat het is, vind ik het geweldig", schrijft Trump Jr. daarin.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017 Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) When he was told NYT was about to publish the content of the emails, Donald Trump Jr. tweeted images of them himself https://t.co/cNKhv4OPPn — The New York Times (@nytimes) Emails show Donald Trump Jr. was eager to accept what he was explicitly told was the Russian government¿s help https://t.co/jjhc6DMXsX pic.twitter.com/R9OzX5BNOy — The New York Times (@nytimes) Trump postte op zijn Twitteraccount een emailconversatie met Rob Goldstone, een vertrouweling uit de Trump-campagne. Hij gaf de mails vrij enkele minuten voordat The New York Times ze de wereld in zou sturen en net nadat hij door de krant werd gecontacteerd voor een wederwoord. Mogelijk gaat het dus om een poging de onthulling van de krant te ondermijnen.



In de mailconversatie tussen Trump Jr. en Goldstone, die start op 3 juni 2016, valt te lezen dat volgens Goldstone de documenten die een Russische advocate, Natalia Veselnitskaja, heeft over Hillary Clinton "natuurlijk zeer belangrijke en gevoelige informatie" zijn "die onderdeel uitmaken van Rusland en zijn regering om mijnheer Trump te helpen".



Rusland is volgens Goldstone in de mails bereid "de Trump-campagne officiële documenten en informatie te geven die Hillary Clinton en haar contacten met Rusland in diskrediet zouden brengen, wat zeer nuttig zou zijn voor uw vader". Die informatie zou van een "aanklager" in Rusland komen.



Het is de eerste keer dat op zo'n expliciete manier gesteld wordt dat de Russische overheid geprobeerd heeft Trump te helpen president te worden.



Trump Jr. antwoordt daarop minuten later: "Als het is wat je zegt dat het is, dan vind ik dat geweldig, zeker later in de zomer". De zoon van de huidige Amerikaanse president doelt daarmee op de presidentscampagne van later dat jaar waarin Trump het zou opnemen tegen Clinton. Vraag is nu of Trump zelf ook op de hoogte was van de mails en de ontmoeting van zijn eigen zoon, waar ook zijn schoonzoon Jared Kushner en zijn adviseur Stephen Bannon bij waren.



Trump had net voor de emailconservatie de Republikeinse voorverkiezingen op zak gestoken. Volgens Trump Jr, die bij de mails ook een verklaring voegde, dacht hij dat het ging "politieke oppositieresearch" over Clinton. Maar tijdens het uiteindelijke gesprek gaf Veselnitskaja volgens Trump geen informatie over Clinton en ging het enkel over adoptie en een wet die Amerikaanse bedrijven verbiedt zaken te doen met bepaalde Russen. Lees ook "Trump jr. wist dat belastende informatie over Clinton uit Rusland kwam"

