G20 schaart zich achter klimaatakkoord, maar maakt uitzondering voor Trump en VS

De landen van de G20 zijn in de Duitse stad Hamburg overeengekomen om zich te blijven inzetten voor vrijhandel en voor een naleving van het klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt uit de slotverklaring die de deelnemende landen hebben opgesteld. Er werden wel enkele preciseringen ingebouwd, om ervoor te zorgen dat de tekst ook aanvaardbaar was voor de Amerikaanse president Donald Trump.

De twintig grootste economieën hebben in de Duitse havenstad een compromistekst opgesteld over de strijd tegen de klimaatverandering. Daarin wordt akte genomen van het feit dat Donald Trump besliste om uit het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs te stappen. Tegelijkertijd benadrukken alle andere landen wel dat ze blijven geloven in dat akkoord. "Ik ben erg tevreden dat de negentien andere staatshoofden en regeringsleiders ervan overtuigd zijn dat het akkoord van Parijs onomkeerbaar is", verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel.



Er is wel een toegeving gedaan aan Trump. De overige landen stellen dat ze "zich gaan inspannen om nauw samen te werken met andere partners om hun toegang tot en het gebruik van properdere en efficiëntere fossiele energie te vereenvoudigen en om hen te helpen bij het ontplooien van hernieuwbare energie en andere propere energiebronnen."



De G20-landen spreken zich in de slotverklaring ook uit tegen protectionisme. Ze stellen dat een beleid van isolering ingaat tegen het wereldwijd economisch belang. "We kunnen samen meer bereiken dan alleen", zo stellen ze in de mededeling.



Daarnaast komen ze de tegenstanders van de huidige globalisering voor een deel tegemoet. "Door de ontwikkelde markten en de groeimarkten samen te brengen, is de G20 vastberaden om de globalisering ten voordele van alle mensen vorm te geven", zo wordt vermeld.